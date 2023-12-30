Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Pilot dan Pramugari Citilink Selingkuh, Maskapai Tak Izinkan Terbang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:20 WIB
Viral Pilot dan Pramugari Citilink Selingkuh, Maskapai Tak Izinkan Terbang
Viral pilot dan pramugari Citilink selingkuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral pilot Citilink Elmer Syaherman selingkuh dengan pramugari Citilink Bella Damaika. Buntut kasus perselingkuhan tersebut, keduanya dilarang terbang oleh maskapai.

Usai skandal perselingkuhan ini viral, Citilink langsung melakukan pemanggilan terhadap kedua pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka juga tidak diizinkan untuk terbang hingga kasus tersebut selesai.

"Kami dari manajemen akan melakukan pemanggilan terhadap pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk sementara, manajemen tidak memberikan tugas terbang kepada yang bersangkutan selama proses pemeriksaan berlangsung agar tidak mengganggu profesionalisme dalam bekerja dan fokus terhadap penyelesaian masalah internal keluarga yang sedang bergulir," tulis keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (30/12/2023).

Kasus perselingkuhan ini diungkap langsung oleh istri Elmer, Ira Nandha. Skandal perselingkuhan ini pun menyita perhatian netizen. Melalui akun Instagramnya, wanita yang dulunya berprofesi sebagai pramugari ini tampak membeberkan sejumlah bukti perselingkuhan suami.

Hal ini membuat netizen penasaran mengenai viral di medsos pilot Citilink Elmer Syaherman selingkuh dengan pramugari, ternyata segini gaji suami TikToker Ira Nandha ini harus berdasarkan pengalaman.

Dalam hal ini , besaran gaji pilot per bulan itu berbeda-beda. Umumnya, perbedaan gaji ini akan dipengaruhi oleh jenjang karier dan maskapai tempat pilot bekerja.

Halaman:
1 2
