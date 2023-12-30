Daftar 5 Keluarga Terkaya di Indonesia, Nomor 1 Punya Harta Rp741,7 Triliun

JAKARTA - Daftar 5 keluarga yang paling kaya di Indonesia. Bahkan berdasarkan data milik Forbes, keluarga yang menduduki posisi pertama paling kaya di Indonesia memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai USD48 miliar atau setara dengan Rp741,7 triliun. (Kurs: Rp15.454).

Forbes juga mencatat total harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2023 ini naik tajam sebesar 40% dari USD180 miliar menjadi USD252 miliar setara Rp3.780 triliun. Selain itu, mereka semua tak hanya dijuluki sebagai orang terkaya di Indonesia saja, bahkan beberapa orang dari mereka ada yang dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

BACA JUGA:

Berikut 5 keluarga yang paling kaya di Indonesia:

1. R Budi Hartono dan Michael Hartono

Di urutan pertama ada keluarga Hartono yang menjadi keluarga terkaya di Indonesia 2023.

Harta kekayaan R Budi Hartono dan Michael Hartono mencapai USD48 miliar atau setara Rp741,7 triliun. Keluarga Hartono memiliki bisnis rokok yaitu Djarum, selain itu keluarga mereka juga menekuni bisnis properti, bisnis elektronik, hingga bisnis perbankan.

2. Widjaja Family

Di urutan kedua ada Keluarga Widjaja yang mewarisi kerajaan bisnis Eka Tjipta Widjaja yang meninggal pada Januari 2019 di usia 98 tahun. Saat ini kekayaan Keluarga Widjaja yang terkenal dengan bisnis Sinar Mas mencapai USD10,8 miliar atau setara Rp166,9 triliun

BACA JUGA:

3. Anthoni Salim dan Family

Di urutan ketiga ada Keluarga Anthoni Salim. Anthoni Salim merupakan pemimpin Salim Group dengan berbagai macam bisnis hingga investasi di bidang makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi, dan energi.

Anthoni adalah anak bungsu dari tiga bersaudara mendiang Liem Sioe Liong, seorang taipan yang selama puluhan tahun sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Salah satu bisnis Keluarga Anthoni Salim yang terkenal adalah Indofood. Dengan gurita bisnisnya, Keluarga Anthoni Salim tercatat mempunyai kekayaan USD10,3 miliar atau setara Rp159,1 triliun





4. Jogi Hendra Atmadja dan Family

Di urutan keempat ada Jogi Hendra Atmadja dan Family. Jogi Hendra Atmadja adalah ketua Mayora Group, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang menjual kopi, sereal, permen, biskuit, dan banyak lagi. Keluarganya mulai membuat biskuit di rumah pada tahun 1948 dan secara resmi mendirikan kelompok Mayora pada tahun 1977. Kini kekayaan Jogi Hendra Atmadja dan family mencapai USD4,4 miliar atau setara Rp67,9 triliun