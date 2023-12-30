Gaji UMR Mau Liburan? Begini Cara Atur Keuangannya

JAKARTA – Cara mengatur keuangan untuk liburan bagi pekerja dengan gaji UMR. Pekerja dengan gaji UMR punya peluang menyisihkan penghasilan untuk anggaran liburan, apalagi jika masih lajang.

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini menegaskan, generasi milenial yang melajang masih banyak kesempatan untuk mencari pengalaman tetapi dengan catatan untuk tetap terkendali apalagi dalam hal keuangan. Walaupun masih melajang dan tak ada tanggungan, gaji UMR sering menyebabkan beberapa generasi milenial sulit menabung.

Mike mengatakan, generasi milenial sebaiknya jangan terlalu sering melihat referensi-referensi tempat hiburan yang bagus-bagus atau iklan promosi suatu produk agar kita tidak banyak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak terlalu penting.

“Jadi supaya bisa menikmati tidak perlu semuanya tapi selektif dalam memilih kegiatannya apa aktivitasnya apa, dimana untuk memanfaatkan waktu libur. Yang kedua kita harus bisa selektif dalam hal waktu. Yang ketiga tentu harus sesuai dengan budget kita. Kalau gak punya duitnya gimana? Banyak kok bisa menikmati liburan tanpa harus keluar duit. Tetapi semua tergantung kreatifitas kita, nah makannya sosial media itu jangan membuat kita, justru mengambil gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan kita,” ujar Mike, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Mike melanjutkan Generasi Milenial sering merasa terhasut oleh dirinya sendiri. Adanya sosial media maka semakin emosional, semakin mudah terbujuk rayu, semakin cenderung merasionalisasi membenarkan sesuatu contohnya pada harga-harga diskon.

Kemudian Generasi Milenial harus terhindar dari hutang, dengan gaji UMR yaitu Tentu jangan sampai menggunakan aplikasi-aplikasi yang dilarang seperti aplikasi pinjol.