HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Malam Tahun Baru 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |09:55 WIB
Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Malam Tahun Baru 2024
Jadwal MRT Malam Tahun Baru 2024. (Foto: MRT)
JAKARTA - Perubahan jadwal operasional MRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024, Minggu (31/12/2023).

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan perubahan pola operasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0180 tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk Penyediaan Layanan Perkeretaapian Pendukung Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global Tahun baru 2024.

Adapun jadwal operasional khusus MRT Jakarta pada perayaan malam Tahun Baru sebagai berikut:

1. Minggu 31 Desember Jam Operasional 05.00 WIB - 24.00 WIB.

2. Senin 1 Januari 2023 Jam Operasional:

- 00.00 WIB - 01.00 WIB

- 01.00 WIB - 02.00 WIB

- kemudian beroperasi kembali mulai pukul 05.00 WIB - 24.00 WIB.

Sedangkan untuk jadwal kereta terakhir pada malam tahun baru 2024 sebagai berikut:

