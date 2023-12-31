Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jembatan Pandansimo Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2024, Ini Konsepnya

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:01 WIB
Jembatan Pandansimo Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2024, Ini Konsepnya
Menanti Jembatan Pandansimo di Yogyakarta. (Foto: PUPR)
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun jembatan di Bantul, Yogyakarta menjelang tahun baru 2024.

Melansir dari akun Instagram @kemenpupr, Rabu (27/12/2023), bahwa Jembatan yang diberi nama Jembatan Pandansimo ini ditargetkan rampung pada 31 Desember 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

Jembatan Pandansimo berfungsi sebagai penghubung jalur Pansela Bantul dengan Kulon Progo.

Tak hanya itu, Jembatan Pandansimo diharapkan bisa menjadi ikon inovasi dan eksplorasi potensi pariwisata Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta.

 BACA JUGA:

“Jembatan ini akan menjadi prasarana untuk memperlancar mobilitas dan memperkuat konektivitas di Jawa bagian Selatan yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur,” tulis akun Kementerian PUPR pada caption.

Halaman:
1 2
