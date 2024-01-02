Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Pemilu Sudah Habiskan APBN Rp29,9 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:53 WIB
Anggaran Pemilu Sudah Habiskan APBN Rp29,9 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal anggaran pemilu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pemilihan umum (Pemilu) sudah mencapai Rp29,9 triliun dari anggaran pagu Rp30,4 triliun pada tahun 2023.

"Jadi 98,4% sudah terealisasi, tahun 2024 kita menganggarkan Rp38,2 triliun untuk seluruh perayaan penyelenggaraan pemilu," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Jika dirinci, anggaran tersebut disalurkan diantaranya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp26,1 triliun.

Kemudian anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik, pengawasan kampanye dan penyelenggaraan, serta lainnya.

Kemudian, disalurkan melalui 14 K/L lain sebesar Rp3,8 triliun antara lain untuk pemenuhan Almatsus, pendukung pemenangan pemilu, pengamanan pemilu, diseminasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu, serta lainnya.

