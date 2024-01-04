Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

7 Calon Emiten Siap Melantai di Bursa 2024, Berikut Profilnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |16:37 WIB
7 Calon Emiten Siap Melantai di Bursa 2024, Berikut Profilnya
Melantai di BEI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal Indonesia akan diramaikan dengan pencatatan tujuh perusahaan baru di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seluruh perusahaan tersebut berasal dari sektor yang beragam yakni, sektor konsumer siklikal, konsumer non siklikal, sektor bahan baku, sektor infrastruktur dan sektor energi.

PT Asri Karya Lestari Tbk menjadi perusahaan pertama yang akan melantai di bursa pada tahun 2024 ini. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur ini akan tercatat di bursa dengan kode ASLI pada 5 Januari 2024.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,25 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor. Adapun, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp125 miliar.

Perseroan menjalani kegiatan usaha utama di bidang konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over dan underpass, serta konstruksi bangunan sipil jalan. Kegiatan usaha perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah general contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement