7 Calon Emiten Siap Melantai di Bursa 2024, Berikut Profilnya

JAKARTA - Pasar modal Indonesia akan diramaikan dengan pencatatan tujuh perusahaan baru di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seluruh perusahaan tersebut berasal dari sektor yang beragam yakni, sektor konsumer siklikal, konsumer non siklikal, sektor bahan baku, sektor infrastruktur dan sektor energi.

PT Asri Karya Lestari Tbk menjadi perusahaan pertama yang akan melantai di bursa pada tahun 2024 ini. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur ini akan tercatat di bursa dengan kode ASLI pada 5 Januari 2024.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,25 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor. Adapun, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp125 miliar.

Perseroan menjalani kegiatan usaha utama di bidang konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over dan underpass, serta konstruksi bangunan sipil jalan. Kegiatan usaha perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah general contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan.