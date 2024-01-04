Ganjar Pranowo Siap Hapus Kredit Macet Petani

BLORA – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap menghapus kredit macet petani. Ganjar menggulirkan program penghapusan kredit macet dan bakal melanjutkan langkah penghapusan kredit macet yang sebelumnya diajukan untuk para nelayan.

Mendengar rencana itu, ribuan petani bersorak gembira mendengar program Ganjar tersebut.

"Alhamdulillah pak. Ya Allah semoga Pak Ganjar jadi Presiden kersane utang kulo dilunasi (biar utang saya dilunasi)," kata Wagiman, salah satu petani saat bertemu Ganjar di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Wagiman mengatakan, ia memiliki utang Rp11 juta di bank. Hutang itu itu untuk membiayai pertanian. Namun karena gagal panen, ia tak mampu mencicil.

"Sudah macet enam bulan. Rumah saya sudah didatangi mau disita. Ya semoga pak Ganjar bisa membantu," ucapnya.

Hal senada disampaikan Umiyati (35) petani lainnya. Ia mengatakan, program penghapusan utang oleh Ganjar merupakan program yang sangat dinantikan.

"Bener pak, saya itu sampai bingung mau bayar utang di bank pakai apa. Hasil panen harganya anjlok terus dan hasilnya ndak banyak karena hama. Saya sudah nunggak cicilan tiga bulan," ucapnya.

Umiyati mengaku sempat bingung dan mencari pinjaman lain untuk menutupi utangnya senilai Rp50 juta itu. Namun karena jumlahnya cukup besar, ia tak bisa mendapatkan.

"Hari ini doa saya terkabul, pak Ganjar datang bawa program yang kami inginkan. Kalau utang macet kami dilunasi, tentu bisa bertani dengan nyaman dan lebih giat lagi," ucapnya.