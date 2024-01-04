Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Tuyul Tak Curi Uang di Bank?

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:21 WIB
Kenapa Tuyul Tak Curi Uang di Bank?
Kenapa tuyul tidak mencuri uang di bank (Foto: Freepik)
JAKARTA – Kenapa tuyul tak curi uang di bank? Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh fenomena tuyul yang dijadikan pesugihan untuk memberikan kekayaan secara mendadak kepada pemilik atau majikannya.

Tuyul merupakan makhluk tak kasat mata yang cukup populer di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa kasus yang heboh di kalangan masyarakat karena kehilangan uang yang mereka simpan di kamar.

Faktanya, tuyul dipekerjakan oleh manusia untuk meraih keuntungan yang besar kepada si pemilik dari orang-orang yang ditargetkan. Namun, terdapat fakta yang telah terungkap bahwa ternyata tuyul tidak mampu mencuri uang yang berada di brankas Bank ataupun mesin ATM.

Hal tersebut telah diketahui bahwa uang yang berada di Bank pada umumnya terikat dan disatukan dalam jumlah tertentu. Menurut seorang perempuan indigo, Furi Harun, tuyul memiliki keterbatasan primitif, yang artinya tuyul kesulitan dalam membaca dan berhitung.

Sehingga tuyul akan kesulitan untuk mengambil uang meski terikat dengan karet gelang. Uang yang ada di bank pun akan dianggap tidak menarik bagi tuyul karena tidak jelas siapa pemiliknya.

Di samping itu, Furi Harun juga menyampaikan bahwa mesin ATM maupun brankas Bank memiliki suatu perlindungan yang dilakukan upaya penangkalan tuyul.

