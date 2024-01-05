Segini Jumlah Penumpang saat KA Turangga Tabrakan dengan Kereta Bandung Raya

JAKARTA - Ada ratusan penumpang saat KA Turangga tabrakan dengan KA Commuterline Bandung Raya di Jalan Haurpugur-Cicalengka pagi. Kini seluruh penumpang sudah dievakuasi tim gabungan KAI, TNI-Polri dan Basarmas.

Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan, saat ini tim gabungan sedang melakukan evakuasi pemindahan gerbong kereta api dan mengecek kembali apakah terdapat korban jiwa di dalam gerbong.

"Penumpang sudah dievakuasi ingin memastikan lagi apakah ada tersisa penumpang karena gerbong ada yang miring. Kereta Api Turangga ada 287 penumpang, commuter line 191 orang," tutur dia, Jumat (5/1/2024).

Joni Martinus mengatakan seluruh penumpang sudah dievakuasi dan selamat. Namun, beberapa penumpang sempat mengalami benturan dan mengalami luka ringan yang langsung dibawa ke RSUD Cicalengka.

Joni juga menyampaikan bahwa tidak terdapat korban jiwa dari penumpang. Namun satu orang karyawan pramugara meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke RSUD Cicalengka.

"Penumpang sejauh ini tidak ada korban jiwa tapi petugas KA satu meninggal yaitu dari pramugara di kereta api Turangga dan kita akan mengurus segala sesuatunya," katanya.