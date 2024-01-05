2 Kereta Tabrakan di Bandung, Kemenhub Buka Suara

Tabrakan Kereta Bandung Raya dengan KA Turangga di Cicalengka. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maaf atas insiden tabrakan dua kereta di Cicalengka Bandung.

Kemenhub turut prihatin dan berduka cita atas korban terdampak akibat insiden di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Bandung, pada lintas Cicalengka-Haurpugur KM 181+700 tanggal 5 Januari 2024 pukul 06.03 WIB.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden tersebut yang menyebabkan terganggunya pola operasional kereta dari atau ke stasiun Bandung.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentu menganggu layanan perkereapian di Jawa Barat," ujar Adita dalam keterangan resminya, Jumat (5/1/2024).

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) bersama KAI dan pihak terlait telah menerjunkan tim teknis untuk melakukan pengamanan sekaligus evakuasi di lokasi kejadian.

"Menindaklanjuti hal tersebut Kemenhub telah menerjunkan tim evakuasi bersama stakeholder untuk melakukan evakuasi korban dan gerbong untuk mengembalikan layanan seperti semula," lanjutnya.

PT KAI melaporkan, imbas adanya kecelakaan tersebut setidaknya ada 9 KA dari Bandung yang membatalkan keberangkatannya, dan 10 KA yang dilakukan rekayasa pola perjalanan. Relasi seharusnya Bandung - Cicalengka - Banjar - Kroya. Menjadi Bandung - Cikampek - Cirebon - purwokerto - Kroya.