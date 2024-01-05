Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sanksi Perusahaan yang Tidak Setor PNBP

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:05 WIB
Ini Sanksi Perusahaan yang Tidak Setor PNBP
Sanksi perusahaan yang tak setor PNBP (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 117 perusahaan tambang belum membayar setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2023.

"Iya aturannya harus begitu, kita minta segera dilunasi, sehingga semua persyaratan terpenuhi," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Arifin menambahkan, bagi perusahaan yang tidak menyetorkan PNBP tersebut maka pemerintah akan menunda penerbitan izin rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

"Sanksinya macet," tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta 117 perusahaan itu untuk memenuhi pembayaran royalti tersebut.

"Harus dipenuhi dong, memang gimana, persyaratannya gitu. (mengganggu produksi ga?) ya yang rugi dia sendiri juga, gak bisa produksi, gak bisa jualan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176689/apbn-wcJr_large.jpg
Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135174/danantara-jBqt_large.jpg
Dividen BUMN Masuk Danantara, Setoran PNBP Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094547/realisasi-pnbp-tembus-rp522-4-triliun-lampaui-target-apbn-2024-JoFUazztWt.jpeg
Realisasi PNBP Tembus Rp522,4 Triliun, Lampaui Target APBN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/320/3093234/banyak-kendaraan-di-ri-dimodifikasi-cek-aturan-terbaru-hingga-kena-tarif-20-SvmawfI1sz.jpg
Banyak Kendaraan di RI Dimodifikasi, Cek Aturan Terbaru hingga Kena Tarif 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/320/3073427/jokowi-setoran-pnbp-tembus-rp1-800-triliun-dalam-10-tahun-16VhYf1oA3.jpg
Jokowi: Setoran PNBP Tembus Rp1.800 Triliun dalam 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/320/3040398/pnbp-sektor-pelabuhan-dioptimalkan-segini-potensinya-KxcQiMSCrp.jpg
PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement