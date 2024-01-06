8 Korporasi Siap IPO Jelang Pemilu

JAKARTA - Sebanyak delapan perusahaan siap melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) menjelang pemilu.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 8 raksasa korporasi yang siap melepas sahamnya ke publik. Seluruhnya memiliki aset di atas Rp250 miliar, yang tergolong perusahaan berskala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya juga telah kedatangan 19 perusahaan berskala menengah.

“(Mereka) memiliki aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar,” kata Nyoman kepada wartawan, Sabtu (6/1/2024).

Adapun bursa juga menerima 2 perusahaan skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar. Sehingga total calon emiten BEI mencapai 29 perusahaan.

Nyoman merinci bahwa rencana pencatatan saham mayoritas diserbu dari sektor konsumer, yakni mencapai 10 perusahaan, terdiri dari konsumer nonsiklikal 6 konsumer siklikall, dan 4 non-siklikal.