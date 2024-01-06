Berapa Gaji Panitia KPPS Pemilu 2024? Ini Jawabannya

JAKARTA - Berapa gaji panitia KPPS Pemilu 2024? Pemilu semakin dekat, untuk memastikan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan transparan, serta memastikan bahwa hak suara setiap pemilih dijamin dan terlindungi, menjadi tugas dari Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

BACA JUGA: Besaran Gaji KPPS Pemilu 2024

Gaji panitia KPPS sering menjadi pertanyaan, berapakah besarannya untuk tahun 2024? Ketetapan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022 telah mengatur Gaji panitia KPPS Pemilu tahun 2024. Gaji panitia KPPS Pemilu 2024 dipastikan naik berdasarkan peraturan tersebut.

BACA JUGA: Segini Besaran Gaji KPPS 2024 per Orang

Adapun besaran gaji panitia KPPS Pemilu 2024 yang telah dirangkum Okezone, Jumat (6/1/2024), sebagai berikut.

• Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 mendapatkan gaji di kisaran antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000.

• Ketua KPPS 2024 mendapatkan gaji sebesar Rp 1.200.000.

• Anggota KPPS 2024 mengalami kenaikan gaji menjadi Rp 1.100.000.

• Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2024 mendapatkan gaji sebesar Rp 1.500.000.

• Anggota PPS mendapatkan gaji sebesar Rp 1.100.000.