Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Panitia KPPS Pemilu 2024? Ini Jawabannya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |06:11 WIB
Berapa Gaji Panitia KPPS Pemilu 2024? Ini Jawabannya
Gaji petugas kpps 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji panitia KPPS Pemilu 2024? Pemilu semakin dekat, untuk memastikan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan transparan, serta memastikan bahwa hak suara setiap pemilih dijamin dan terlindungi, menjadi tugas dari Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Gaji panitia KPPS sering menjadi pertanyaan, berapakah besarannya untuk tahun 2024? Ketetapan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022 telah mengatur Gaji panitia KPPS Pemilu tahun 2024. Gaji panitia KPPS Pemilu 2024 dipastikan naik berdasarkan peraturan tersebut.

Adapun besaran gaji panitia KPPS Pemilu 2024 yang telah dirangkum Okezone, Jumat (6/1/2024), sebagai berikut.

• Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 mendapatkan gaji di kisaran antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000.

• Ketua KPPS 2024 mendapatkan gaji sebesar Rp 1.200.000.

• Anggota KPPS 2024 mengalami kenaikan gaji menjadi Rp 1.100.000.

• Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2024 mendapatkan gaji sebesar Rp 1.500.000.

• Anggota PPS mendapatkan gaji sebesar Rp 1.100.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/455/3164377/kerja-dyI0_large.jpg
Daftar 5 Pekerjaan dengan Gaji Tinggi di 2025 Tanpa Gelar Sarjana, Bisa Raup Rp2,2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement