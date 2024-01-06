Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Tuyul Tidak Mencuri di Bank

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:02 WIB
Ternyata Ini Alasan Tuyul Tidak Mencuri di Bank
Kenapa tuyul tidak mencuri uang di bank (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh fenomena tuyul yang digunakan sebagai pesugihan untuk memberikan kekayaan secara tiba-tiba kepada pemilik atau majikannya.

Tuyul merupakan makhluk tak kasat mata yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia karena diyakini dapat mendatangkan uang dengan jumlah yang melimpah.

Fenomena ini telah menarik perhatian banyak orang karena adanya kasus kehilangan uang yang disimpan di kamar secara misterius.

Tuyul memang diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai makhluk halus yang bisa mencuri uang. Namun, terdapat fakta yang telah terungkap bahwa tuyul sebenarnya tidak mampu mencuri uang yang disimpan di brankas Bank ataupun mesin ATM.

Hal tersebut telah diketahui bahwa uang yang berada di Bank pada umumnya terikat dan disatukan dalam jumlah tertentu. Menurut seorang perempuan indigo, Furi Harun, tuyul memiliki keterbatasan primitif, yang artinya tuyul kesulitan dalam membaca dan berhitung.

Halaman:
1 2
