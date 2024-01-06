Miliarder RI Sukanto Tanoto Beli Hotel Mewah di China Rp3,7 Triliun

JAKARTA - Miliarder RI Sukanto Tanoto membeli sebuah hotel mewah bernama Wanda Reign di Shanghai, Tiongkok. Hotel tersebut dibeli untuk memperluas investasi propertinya.

Hotel mewah tersebut terdiri dari 193 kamar di distrik tepi laut Bund yang bersejarah di kota Shanghai. Hotel tersebut terkenal dengan bangunan art deco bergaya Barat yang dibangun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Hotel ini dibuka pada bulan Juni 2016, yang dilaporkan menghabiskan 3,4 miliar yuan (USD482,46 miliar) atau setara dengan Rp7.391 triliun (Kurs Rp15.309 per USD). Hal ini menjadikannya sebagai hotel bintang tujuh dan termahal yang dibangun di Tiongkok.

Dilansir dari Forbes.com, Sabtu (6/1/2024), Juru bicara Pasific Eagle, bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto mengatakan, pihaknya dengan ini melakukan pelestarian modal sebagai investor untuk jangka panjang.

“Sebagai investor jangka panjang, Pacific Eagle Real Estate mengakuisisi Shanghai Wanda Reign di hotel Bund untuk pelestarian modal,” tulisnya melalui email.

Dalam hal ini, Wanda Reign akan dijadikan sebagai hotel investasi kedua Pacific Eagle setelah Mondrian Singapore Duxton yang baru dibuka pada Juli 2023.