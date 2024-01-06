Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Miliarder RI Sukanto Tanoto Beli Hotel Mewah di China Rp3,7 Triliun

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:06 WIB
Miliarder RI Sukanto Tanoto Beli Hotel Mewah di China Rp3,7 Triliun
Tanoto beli hotel mewah (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Miliarder RI Sukanto Tanoto membeli sebuah hotel mewah bernama Wanda Reign di Shanghai, Tiongkok. Hotel tersebut dibeli untuk memperluas investasi propertinya.

Hotel mewah tersebut terdiri dari 193 kamar di distrik tepi laut Bund yang bersejarah di kota Shanghai. Hotel tersebut terkenal dengan bangunan art deco bergaya Barat yang dibangun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Hotel ini dibuka pada bulan Juni 2016, yang dilaporkan menghabiskan 3,4 miliar yuan (USD482,46 miliar) atau setara dengan Rp7.391 triliun (Kurs Rp15.309 per USD). Hal ini menjadikannya sebagai hotel bintang tujuh dan termahal yang dibangun di Tiongkok.

Dilansir dari Forbes.com, Sabtu (6/1/2024), Juru bicara Pasific Eagle, bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto mengatakan, pihaknya dengan ini melakukan pelestarian modal sebagai investor untuk jangka panjang.

“Sebagai investor jangka panjang, Pacific Eagle Real Estate mengakuisisi Shanghai Wanda Reign di hotel Bund untuk pelestarian modal,” tulisnya melalui email.

Dalam hal ini, Wanda Reign akan dijadikan sebagai hotel investasi kedua Pacific Eagle setelah Mondrian Singapore Duxton yang baru dibuka pada Juli 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement