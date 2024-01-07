Ada Lowongan Kerja di BCA, Buruan Lamar!

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA membuka lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia. Lowongan ini dibuka dengan dua posisi yang tersedia, yaitu Wealth Management Program dan Relationship Officer.

Dilansir dari akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Minggu (7/1/2024), berikut informasi persyaratan dan deskripsi kerja yang butuhkan untuk memenuhi kualifikasi lowongan tersebut.

Wealth Management Program

BCA mencari kandidat yang berpotensi untuk menjadi bagian dari Wealth Management Program. Tugas dan tanggung jawab posisi ini adalah bertanggung jawab untuk menawarkan dan mendukung pemenuhan total solusi perbankan, khususnya solusi investasi keuangan kepada nasabah.

Selain itu, para calon kerja akan berperan dalam melakukan edukasi investasi di kantor cabang BCA baik kepada sesama karyawan BCA dan nasabah, serta mendukung pencapaian target cabang dari produk investasi.