Dolar AS Loyo, Rupiah Ditutup Perkasa ke Rp15.520/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:11 WIB
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 5 poin ke level Rp15.520 pada hari ini, Selasa (9/1/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, para pelaku pasar tetap sangat bias terhadap dolar AS menjelang data indeks harga konsumen utama yang dirilis pada hari Kamis ini.

"Angka tersebut diperkirakan menunjukkan sedikit peningkatan inflasi pada bulan Desember, ditambah dengan kuatnya data nonfarm payrolls, memberikan The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Hal ini mendorong penurunan ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal, yang pada gilirannya membuat emas kehilangan beberapa keuntungan yang diperoleh pada bulan Desember. Logam kuning masih mengakhiri tahun 2023 dengan kenaikan 10%.

Pejabat The Fed juga menolak ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal. Presiden Fed Atlanta Ralph Bostic mengatakan bahwa dengan inflasi yang masih jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2%, ia tetap bias terhadap kebijakan yang tetap ketat dalam jangka pendek.

Halaman:
1 2
