HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT El Nino Rp400.000 Akan Diperpanjang hingga Juni 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:04 WIB
BLT El Nino Rp400.000 Akan Diperpanjang hingga Juni 2024
BLT El Nino Akan Diperpanjang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400.000 hingga kuartal II 2024 atau pada Juni 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, usulan terkait perpanjangan program BLT El Nino telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Januari 2024.

“Kemarin sudah diputuskan tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan ganti,” kata Sesmenko Susiwijono di Jakarta.

Mengenai teknis program BLT tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang akan diselenggarakan minggu ini.

“Teknisnya akan kita bahas, kemarin kan (BLT El Nino) hanya untuk November-Desember. Sekarang dari sisi kebutuhan tadi untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya. Kita kuartal I dan II butuh untuk itu. Tapi teknisnya seperti apa, kita adakan Rakortek minggu-minggu ini,” ujarnya dilansir Antara.

