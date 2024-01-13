Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Ramal Ekonomi Global 2024 Melemah

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:29 WIB
IMF Ramal Ekonomi Global 2024 Melemah
IMF proyeksi ekonomi global menurun (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) membawa kabar buruk mengenai ekonomi global. Pasalnya, IMF menyatakan terdapat kerugian fragmentasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global yang berpotensi turun mencapai angka 4,5%.

Hal tersebut terjadi dalam skenario pengurangan risiko atau de-risking yang ekstrem. Selain itu, investasi asing langsung (FDI) akan semakin mengalir di antara negara-negara yang memiliki keselarasan geopolitik dan rantai pasokan memanjang. Selain itu, ada juga peningkatan bertahap pada pembatasan perdagangan selama lima tahun terakhir atau lebih.

"Kami melihat beberapa tanda-tanda awal dari de-risking dan fragmentasi dalam data yang kami amati,” kata juru bicara IMF Julie Kozack dikutip Antara, Sabtu (13/1/2024).

Melansir riset terbaru yang dirilis dalam Proyeksi Ekonomi Regional untuk Asia dan Pasifik IMF pada Oktober 2023, juru bicara itu mengatakan staf IMF mengamati implikasi ekonomi dari strategi de-risking.

"Ditemukan bahwa mungkin ada hambatan pada pertumbuhan dari beberapa strategi ini. Sebagai contoh, studi tersebut menemukan bahwa PDB global berpotensi turun 1,8 persen dalam beberapa skenario tertentu," ujar Kozack.

Dia menjelaskan bahwa dalam skenario yang lebih ekstrem, yakni "skenario reshoring penuh", PDB global berpotensi turun 4,5%. Reshoring merupakan strategi memindahkan kembali bisnis manufaktur perusahaan di luar negeri ke negara asal.Katanya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150123/perang_israel_dengan_iran-Bj1Z_large.jpg
Perang 12 Hari Lawan Iran, Israel Rugi hingga Rp81,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090928/gubernur-bi-bawa-kabar-buruk-soal-ekonomi-global-2025-2026-MwZKnZQdFm.jpg
Gubernur BI Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/320/3076196/sri-mulyani-ungkap-ketidakpastian-ekonomi-jelang-jokowi-lengser-ini-penyebabnya-4jbFEV0kUi.jpg
Sri Mulyani Ungkap Ketidakpastian Ekonomi Jelang Jokowi Lengser, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/320/3072192/perang-dagang-as-china-malaysia-kecipratan-untung-2trDvM83q2.jpg
Perang Dagang AS-China, Malaysia Kecipratan Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070465/kabar-buruk-dari-keponakan-prabowo-ekonomi-global-2025-melambat-pfgXJVNhED.jpg
Kabar Buruk dari Keponakan Prabowo, Ekonomi Global 2025 Melambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070424/108-negara-berpotensi-gagal-jadi-negara-maju-indonesia-termasuk-RccmChqqa7.jpg
108 Negara Berpotensi Gagal Jadi Negara Maju, Indonesia Termasuk?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement