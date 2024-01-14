Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Matraman Jaktim

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:12 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Matraman Jaktim
Caleg Partai Perindo Gelar Bazar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta dapil 4 Jakarta No 9 Thiurma Asenat menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Matraman Salemba, Jakarta Timur pada Minggu (14/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri puluhan warga yang tinggal disekitar kawasan tersebut. Sebelum bazar minyak goreng murah digelar, dirinya terlebih dulu berdialog dengan para warga yang hadir ke lokasi.

Thiurma mengatakan, dalam bazar minyak murah yang digelar Caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) hari ini, warga hanya perlu membayar Rp5.000 untuk mendapatkan 1 liter minyak.

"Kami menyiapkan sebanyak 125 botol minyak goreng ukuran 1 liter. Untuk satu liter warga hanya perlu menebusnya seharga seharga Rp5.000," jelas Thiurma.

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dirinya beserta Partai Perindo yang terkenal peduli rakyat kecil tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bentuk komitmen Partai Perindo membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Khususnya minyak goreng.

Halaman:
1 2
