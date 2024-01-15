Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Permintaan Turun, Ekspor Nikel Anjlok 4,09%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:41 WIB
Permintaan Turun, Ekspor Nikel Anjlok 4,09%
Ekspor nikel turun (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nikel Desember 2023 sebesar USD521,8 juta. Ekspor nikel mengalami penurunan 4,09% secara month-to-month.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, volume ekspor nikel 2023 nya itu adalah 126,0 juta ton dan juga mengalami penurunan 14,06% secara month-to-month.

"Penurunan volume ini lebih dalam kita lihat dibandingkan penurunan nilainya, jadi ada indikasi penurunan ini disebabkan penurunan permintaan dari negara tujuan ekspornya," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024).

Sayangnya, Puji tidak menjelaskan secara rinci negara mana saja yang mengurangi permintaan nikel itu.

1 2
