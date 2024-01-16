Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto Tembus Rp30 Juta

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:01 WIB
Harga Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto Tembus Rp30 Juta
Uang kertas Soeharto dijual mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uang kertas Rp50 ribu gambar Soeharto kini menjadi incaran para kolektor. Karena uang kertas tersebut dijual dengan harga yang fantastis di pasar online.

Uang kertas pecahan Rp50 ribu pertama kali diterbitkan pada 22 Februari 1993 untuk memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun. Uang ini memiliki gambar mantan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto.

Kini, uang kertas pecahan Rp50 ribu tidak lagi beredar dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut yang membuat beberapa kolektor tertarik untuk memiliki untuk menambah koleksi pribadinya.

Telusuri berita finance lainnya
