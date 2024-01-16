Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Topindoku, Startup Karya Anak Bangsa Pendukung UMKM RI

JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

Perusahaan rintisan PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) pemilik aplikasi TopindoPay, tengah melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO sebanyak-banyaknya 875.000.000 saham dengan penawaran awal sebesar Rp115-Rp125 per saham, sehingga jumlah seluruh nilai penawaran umum adalah sebanyak-banyaknya Rp109,37 miliar.

Perseroan telah menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam IPO tersebut, TOSK juga memberikan insentif bagi para pemegang saham baru, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 262.500.000 Waran Seri I atau sebesar 7,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang diberikan kepada setiap pemegang saham.

Setiap pemegang 10 saham baru dapat memperoleh 3 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru TOSK dengan harga sebesar Rp144-Rp156 setiap saham.