Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Topindoku, Startup Karya Anak Bangsa Pendukung UMKM RI

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:33 WIB
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Topindoku, <i>Startup</i> Karya Anak Bangsa Pendukung UMKM RI
MNC Sekuritas Live Instagram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

Perusahaan rintisan PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) pemilik aplikasi TopindoPay, tengah melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO sebanyak-banyaknya 875.000.000 saham dengan penawaran awal sebesar Rp115-Rp125 per saham, sehingga jumlah seluruh nilai penawaran umum adalah sebanyak-banyaknya Rp109,37 miliar.

Perseroan telah menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam IPO tersebut, TOSK juga memberikan insentif bagi para pemegang saham baru, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 262.500.000 Waran Seri I atau sebesar 7,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang diberikan kepada setiap pemegang saham.

Setiap pemegang 10 saham baru dapat memperoleh 3 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru TOSK dengan harga sebesar Rp144-Rp156 setiap saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/622/3096191/mnc-sekuritas-rilis-indikator-baru-market-status-di-aplikasi-motiontrade-80m6vV3AAg.jpg
MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/622/3090361/ikuti-promo-gebyar-berdikari-di-motiontrade-berhadiah-cashback-rp100-000-DGGfXpgtsE.jpg
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089071/mnc-sekuritas-cabang-semarang-gelar-outlook-bursa-tahun-2025-5p6ngbyk8Y.jfif
MNC Sekuritas Cabang Semarang Gelar Outlook Bursa Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/278/3082834/mnc-sekuritas-ramaikan-capital-market-summit-expo-2024-f0nHbKTLON.jpg
MNC Sekuritas Ramaikan Capital Market Summit & Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077252/mnc-sekuritas-dukung-peresmian-dan-edukasi-peluncuran-ekosistem-pondok-pesantren-inklusif-keuangan-syariah-KqtaidyGfi.jfif
MNC Sekuritas Dukung Peresmian dan Edukasi Peluncuran Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/278/3072300/besok-saksikan-ig-live-research-corner-bahas-suku-bunga-turun-namun-dibuyarkan-bazooka-china-z6950PD8MT.jfif
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement