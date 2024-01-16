Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Koreksi Uji Area 7.201

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |07:37 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Koreksi Uji Area 7.201
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,24% ke 7,224 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG pun telah mengenai target minimal yang diberikan di 7,278.

"Selama IHSG masih mampu bergerak di atas 7,152 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave b dari wave (ii) dari wave [iii]," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (16/1/2024).

Hal tersebut berarti, koreksi IHSG akan menguji area 7,201 terlebih dahulu dan selanjutnya akan menguat kembali menguji 7,307.

"Namun, waspadai apabila IHSG menembus 7,152 maka IHSG akan mengarah ke 7,021-7,111," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178479/mnc_sekuritas-Wbxq_large.jpg
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787/mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958/mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685/mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement