Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Koreksi Uji Area 7.201

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,24% ke 7,224 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG pun telah mengenai target minimal yang diberikan di 7,278.

"Selama IHSG masih mampu bergerak di atas 7,152 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave b dari wave (ii) dari wave [iii]," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (16/1/2024).

Hal tersebut berarti, koreksi IHSG akan menguji area 7,201 terlebih dahulu dan selanjutnya akan menguat kembali menguji 7,307.

"Namun, waspadai apabila IHSG menembus 7,152 maka IHSG akan mengarah ke 7,021-7,111," imbuhnya.