Apa yang Harus Dilakukan jika KTP Tidak Terdaftar di Dukcapil? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Apa yang harus dilakukan jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil (Foto: Antara)

JAKARTA - Apa yang harus dilakukan jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil? Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk negara. Keberadaan KTP sangat penting sebagai data diri kita dan juga untuk mengurus berbagai berkas.

Apa yang harus dilakukan jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil? Permasalahan ini terkadang dialami oleh sebagian masyarakat. Tentunya hal ini akan menyulitkan ketika butuh identitas diri dalam bepergian ke luar negeri atau mengurus berkas-berkas.

Mengapa KTP tidak terdaftar di Dukcapil? Mengutip dari laman resmi Disdukcapil Kapuas Hulu, Selasa (16/1/2024) hal tersebut terjadi disebabkan karena NIK yang dimiliki saat melakukan perekaman KTP elektronik berstatus duplikat record atau ganda. NIK dengan status pada database dinonaktifkan karena tidak pernah melakukan pelayanan administrasi kependudukan lebih dari 10 tahun dan tidak merekam KTP elektronik.

Apa yang harus dilakukan jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil? Masyarakat bisa datang ke Dukcapil untuk mengetahui apakah status NIK valid atau tidak. Bisa juga mengecek melalui SMS dengan mengirimkan format: Cek#KTP#NIK dan kirim ke nomor Discukcapil Kemendagri 0815-3636-9999.

Cara lainnya adalah dengan mengirimkan pesan via WhatsApp dengan format: nama lengkap sesuai KTP, NIK, kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota, ke nomor 0813-2691-2479.

Apa yang harus dilakukan jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil? Hal ini bisa dilaporkan, melalui:

1. Datangi Kantor Dukcapil

Masyarakat bisa melaporkan KTP yang tidak terdaftar dengan langsung mendatangi kantor Dukcapil. Carnya yaitu dengan membawa KTP dan KK asli ke kantor Dukcapil yang ada di sekitar domisili untuk melakukan pelaporan. Serahkan semua dokumen kepada petugas agar pendaftaran NIK segera dilakukan.