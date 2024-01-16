Pemprov DKI Jakarta Naikkan Tarif Sewa Gedung Pertunjukan Seni, Ini Rinciannya

, Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:45 WIB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menaikkan tarif sewa gedung pertunjukan seni budaya, salah satunya yakni Taman Ismail Marzuki (TIM).

Adapun ketentuan itu tertuang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Terdapat penyesuaian tarif retribusi terhadap Aset Daerah yang dimiliki Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," demikian keterangan yang diunggah di akun @disbuddki, yang dilihat Selasa (16/1/2024).

Berdasarkan Perda nomor 1/2015 lalu, adapun tarif retribusi aset daerah paling mahal yaitu Rp30 juta. Namun, pengaturan soal tarif retribusi yang baru itu tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling mahal Rp 50 juta.

Berikut daftar biaya pemakaian fasilitas pusat Kesenian Jakarta TIM :

Teater Besar

Pelaksanaan acara

- Hari kerja Rp 42.000.000 per hari

- Akhir pekan Rp 50.000.000 per hari

Gladi resik dan unloading

- Hari kerja Rp 21.000.000 per hari

- Akhir pekan Rp 25.000.000 per hari

Teater Kecil

- Hari kerja Rp 10.000.000 per hari

- Akhir pekan Rp 12.000.000 per hari

Gladi resik dan unloading

- Hari kerja Rp 5.000.000 per hari

- Akhir pekan Rp 6.000.000 per hari

Pemakaian Plaza

- Hari kerja Rp 1.300.000 per hari

- Akhir pekan Rp 1.500.000 per hari

Ruang Latihan Indoor

- Hari kerja Rp 950.000 per hari

- Akhir pekan Rp 1.000.000 per hari

Ruang Rias

- Hari kerja Rp 420.000 per hari

- Akhir pekan Rp 440.000 per hari

Pemakaian lokasi untuk syuting, film rekaman dan lain-lain

- Hari kerja Rp 2.200.000 per hari

- Akhir pekan Rp 2.700.000 per hari

Pemakaian videotron

- Penayangan umum (hari kerja) Rp 7.500 per tayang

- Penayangan umum (akhir pekan) Rp 12.500 per tayang

- Iklan pendidikan dan kegiatan seni budaya yang bersifat sosial (hari kerja) Rp 3.750 per tayang

- Iklan pendidikan dan kegiatan seni budaya yang bersifat sosial (akhir pekan) Rp 6.250 per tayang.

Adapun pemakaian videotron satu spot untuk satu kali tayang. Minumum adalah 20 spot dan durasi per spot adalah 30 detik.