Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat di Level 7.307

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |07:34 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat di Level 7.307
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,26% di 7,242 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG belum mampu untuk menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG masih mampu bergerak di atas 7,152 sebagai support terdekatnya, sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7,307.

"Namun, waspadai apabila IHSG menembus 7,152 maka IHSG akan mengarah ke 7,021-7,111," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (17/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,152, 7,045 dan resistance 7,323, 7,403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement