Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat di Level 7.307

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,26% di 7,242 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG belum mampu untuk menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG masih mampu bergerak di atas 7,152 sebagai support terdekatnya, sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7,307.

"Namun, waspadai apabila IHSG menembus 7,152 maka IHSG akan mengarah ke 7,021-7,111," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (17/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,152, 7,045 dan resistance 7,323, 7,403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.