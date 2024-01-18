Advertisement
HOT ISSUE

BLT Pekerja Cair Lagi! Dapat Rp1,2 Juta

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |14:56 WIB
JAKARTA - BLT pekerja akan cair lagi. BLT pekerja ini dikhususkan untuk BLT buruh rokok. BLT buruh rokok dilanjutkan pada 2024 dengan anggaran Rp39,44 miliar yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Jumlah penerimanya tentu mengacu data buruh rokok yang sebelumnya juga menjadi penerima manfaat program BLT buruh rokok," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Kamis (18/1/2024).

Dia mengungkapkan dengan anggaran sebesar Rp39,44 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT), rencananya program BLT disalurkan selama empat kali dengan nilai BLT per bulan sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima manfaat. Dengan demikian akan mendapatkan total Rp1,2 juta.

Untuk penyalurannya, kata dia, pihaknya masih menunggu sinkronisasi dengan Pemprov Jateng, karena pengalaman sebelumnya juga menyalurkan program yang sama.

"Nantinya, tentu ada pekerja rokok yang akan dicatat sebagai penerima BLT yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jateng," ujarnya.

Berdasarkan data penyaluran pada akhir 2023, tercatat ada 65.149 pekerja rokok yang ber-KTP Kudus yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).

