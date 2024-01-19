Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Naik dengan S&P 500 Dekati Rekor Tertinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:39 WIB
Wall Street Ditutup Naik dengan S&P 500 Dekati Rekor Tertinggi
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir naik tajam pada perdagangan Kamis (18/1/2024) waktu setempat, dengan S&P 500 mendekati rekor tertinggi karena optimisme AI mendorong keuntungan di Nvidia dan pembuat chip lainnya.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,88% mengakhiri sesi pada 4.780,94 poin. Indeks acuan tersebut turun hanya 0,3% dari rekor penutupan tertinggi pada Januari 2022.

Nasdaq menguat 1,35% menjadi 15.055,65 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,54% menjadi 37.468,61 poin.

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) yang terdaftar di AS melonjak hampir 10% setelah pembuat semikonduktor kontrak terbesar di dunia itu memproyeksikan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2024 sebesar lebih dari 20% karena meningkatnya permintaan akan chip kelas atas yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan.

Pembuat chip kelas berat Nvidia (NVDA.O) naik 1,9% ke rekor tertinggi, dan merupakan perusahaan yang paling banyak diperdagangkan di Wall Street, dengan nilai pertukaran saham hampir USD28 miliar. Rival Advanced Micro Devices (AMD.O) naik 1,6% dan juga mencatat rekor tertinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement