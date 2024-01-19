Wall Street Ditutup Naik dengan S&P 500 Dekati Rekor Tertinggi

JAKARTA - Wall Street berakhir naik tajam pada perdagangan Kamis (18/1/2024) waktu setempat, dengan S&P 500 mendekati rekor tertinggi karena optimisme AI mendorong keuntungan di Nvidia dan pembuat chip lainnya.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,88% mengakhiri sesi pada 4.780,94 poin. Indeks acuan tersebut turun hanya 0,3% dari rekor penutupan tertinggi pada Januari 2022.

Nasdaq menguat 1,35% menjadi 15.055,65 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,54% menjadi 37.468,61 poin.

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) yang terdaftar di AS melonjak hampir 10% setelah pembuat semikonduktor kontrak terbesar di dunia itu memproyeksikan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2024 sebesar lebih dari 20% karena meningkatnya permintaan akan chip kelas atas yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan.

Pembuat chip kelas berat Nvidia (NVDA.O) naik 1,9% ke rekor tertinggi, dan merupakan perusahaan yang paling banyak diperdagangkan di Wall Street, dengan nilai pertukaran saham hampir USD28 miliar. Rival Advanced Micro Devices (AMD.O) naik 1,6% dan juga mencatat rekor tertinggi.