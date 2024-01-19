IHSG Hari Ini Menguat ke Level 7.271

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,25% di 7.271,34 pada perdagangan hari ini Jumat (19/1/2024).

Indeks masih bertahan di zona positif hingga pukul 09:03 waktu JATS sebesar 0,22% di 7.268,59. Sebanyak 160 saham menguat, 122 melemah, dan 234 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp521,35 miliar. dari net-volume 600,69 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,21% di 974,98, indeks JII naik 0,68% di 528,55, indeks MNC36 koreksi 0,11% di 369,53, dan IDX30 melemah 0,07% di 498,42.

Sektor yang menopang penguatan indeks antara lain bahan baku 1,17%, konsumer siklikal 0,02%, konsumer nonsiklikal 0,03%, properti 0,16%, dan teknologi 0,17%. Sedangkan yang melemah antara lain transportasi 0,36%, kesehatan 0,22%, infrastruktur 0,05%, energi 0,57%, keuangan 0,15%, dan industri 0,16%.