Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ahok soal Kerja 3C: Chengli, Cuan dan Cincai

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:25 WIB
Ahok soal Kerja 3C: Chengli, Cuan dan Cincai
Komisaris Utama Pertamina Ahok. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, membeberkan curahan hatinya (curhat) selama bekerja di perusahaan BUMN.

Namun bukan apresiasi yang menjadi hal terberat saat bekerja di BUMN, melainkan tanggung jawab di perusahaan negara yang tidak boleh ada kesalahan. Ancaman penjara akan menanti saat melakukan sedikit saja kesalahan.

"Di BUMN, kadang-kadang kita kerja baik belum tentu dapat terimakasih. Betul kan Bu Dirut?, nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi ya semua orang takut," ujar Ahok saat groundbreaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) Jumat (19/01/2024).

Meskipun demikian, hal tersebut tak membuat Ahok gentar. Menurutnya, dalam bisnis harus berani,

"Untuk investasi kita harus berani, salah satu masa depannya itu lewat hidrogen. Jadi harus investasi. Kenapa kita tidak berani padahal kita konglomerat besar," lugas Ahok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178861/pertamina-MY1D_large.jpg
Laporan Mafindo Ungkap Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177869/pertamina-Qqsb_large.jpg
Daftar Proyek Pertamina Dukung Ekonomi RI, Kilang Minyak Terbesar Siap Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement