Ahok soal Kerja 3C: Chengli, Cuan dan Cincai

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, membeberkan curahan hatinya (curhat) selama bekerja di perusahaan BUMN.

Namun bukan apresiasi yang menjadi hal terberat saat bekerja di BUMN, melainkan tanggung jawab di perusahaan negara yang tidak boleh ada kesalahan. Ancaman penjara akan menanti saat melakukan sedikit saja kesalahan.

"Di BUMN, kadang-kadang kita kerja baik belum tentu dapat terimakasih. Betul kan Bu Dirut?, nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi ya semua orang takut," ujar Ahok saat groundbreaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) Jumat (19/01/2024).

BACA JUGA: Reaksi Mengejutkan Ahok soal Jokowi Tak Hadiri HUT PDIP

Meskipun demikian, hal tersebut tak membuat Ahok gentar. Menurutnya, dalam bisnis harus berani,

"Untuk investasi kita harus berani, salah satu masa depannya itu lewat hidrogen. Jadi harus investasi. Kenapa kita tidak berani padahal kita konglomerat besar," lugas Ahok.