HOME FINANCE SMART MONEY

Kimia Farma Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:48 WIB
Kimia Farma Buka Lowongan Kerja untuk <i>Fresh Graduate</i>, Cek Syaratnya
Lowongan Kerja Kimia Farma (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Kimia Farma Tbk membuka lowongan kerja bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Lowongan ini dibuka dengan dua posisi yang tersedia, yaitu Medical Sales Representative (Farma) dan non Farma.

Melansir dari laman akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Jumat (19/1/2024) berikut informasi persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi untuk setiap posisi yang dibutuhkan.

Medical Sales Representative (Farma)

Pada posisi, Kimia Farma membuka kesempatan karir untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Balikpapan, Bogor, Jayapura, Palangkaraya, Pematang Siantar, Pontianak, Serang, dan Ternate.

Berikut Kualifikasinya

Pria/Wanita

Pendidikan diutamakan SMK Kesehatan/D3 Jurusan Kesehatan

Usia Maksimal :

