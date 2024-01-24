4 Sumber Kekayaan Abdee Slank yang Mundur dari Telkom

JAKARTA - 4 sumber kekayaan Abdee Slank yang mundur dari Telkom. Abdee Slank menjadi perbincangan yang hangat karena keputusan yang diambilnya.

Beberapa waktu yang lalu, Abdee memilih mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia karena mendukung capres dan cawapres nomor urut 3.

Abdee Slank dikenal sebagai seorang gitaris yang lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 28 Juni 1968. Selain itu, Abdee juga tampil sebagai produser, penulis lagu, dan vokalis pendukung dalam band nya.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (23/1/2024), berikut adalah 4 sumber kekayaan Abdee Slank yang mundur dari Telkom.

1. Komisaris PT Telkom

Gaji Abdee SLANK saat menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia sebesar Rp96,0 miliar. Hal ini berdasarkan laporan keuangan Telkom Indonesia tahun 2020, remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014.

Rincian gaji Abdee SLANK terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya Rp3,81 miliar dan tantiem Rp6,06 miliar.

2. Dunia Musik

Selain berprofesi sebagai seorang gitaris, Abdee juga dikenal sebagai produser, penulis lagu, dan vokalis pendukung dalam band nya.

Tidak hanya itu, Abdee juga sempat mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang musik yakni PT Hijau Multi Kreatif (2005 – sekarang) dan Maleo Music (2009 – sekarang).