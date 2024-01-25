Saham-Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini

Pilihan Menu Saham Terbaik Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memberikan sejumlah pilihan saham untuk perdagangan hari ini. Di mana IHSG masih berkonsolidasi meskipun pada Rabu membentuk candle hammer bearish.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan speculative buy pada saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di rentang harga Rp3.450-Rp3.600 dengan target harga terdekat di Rp4.090. INCO dapat melanjutkan fase downtrend wave [iii] menuju Fibonacci projection 200% dari wave [i] di Rp3.450 apabila harga melemah di bawah Rp3.840.

Kemudian, ia merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp24.500-Rp25.250, dengan target harga terdekat di Rp28.150. ITMG sedang membentuk wave (ii) dalam skenario bullish dengan target koreksi terdekat menurut analisis Fibonacci retracement di level Rp25.225.

Aksi buy on weakness juga disarankan pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) di rentang harga Rp1.405-Rp1.485 dengan target harga terdekat di Rp1.670. KLBF akan menguji support Fibonacci terdekat di level Rp1.480 dan diperkirakan dapat mengalami rebound selama harga masih di atas level tersebut.

“Adanya penembusan di bawah Rp1.480 mengisyaratkan ekstensi wave (v) dari [c] dari A menuju Rp1.405,” ujar Ivan, Kamis (25/1/2024).