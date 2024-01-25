Ganti Nomor Hp Bisa Menghindari Teror Pinjol

JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) telah menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan uang dengan cepat. Namun, terdapat beberapa peminjam yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjol tersebut.

Akibatnya, mereka sering mendapatkan teror dari pihak pinjol melalui telepon atau bahkan kunjungan langsung ke rumah. Untuk menghindari teror dari pihak pinjol, ada beberapa langkah yang dapat diambil.

Salah satunya adalah dengan mengganti nomor HP. Dengan mengganti nomor HP, pihak pinjol tidak akan bisa menghubungi peminjam melalui telepon.

Meskipun mengganti nomor HP dapat membantu mengurangi kontak dari pihak pinjol, langkah ini bersifat sementara. Peminjam tetap perlu menyelesaikan urusan pinjol tersebut.

Sebagai langkah lebih lanjut, peminjam dapat menenangkan diri dan mempersiapkan jawaban atau bahkan uang untuk menyelesaikan pinjol tersebut.

Selain itu, peminjam juga dapat membuat pemberitahuan kepada pihak pinjol untuk mengabaikan pesan atau telepon yang datang dari mereka.

Penting untuk diingat bahwa pinjaman online ilegal merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait terus berupaya untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat juga perlu berhati-hati dalam memilih pinjol dan memastikan bahwa mereka meminjam dari lembaga yang legal dan terdaftar di OJK.

