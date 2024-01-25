Bahlil: Realisasi Investasi Tembus Rp1.418 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA - Realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Investasi ini mencapai 101,3% dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun untuk tahun 2023.

BACA JUGA: Bahlil Sebut Kenaikan Pajak Hiburan Ganggu Iklim Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan realisasi investasi sebesar Rp1.400 triliun itu terbagi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp744 atau berkontribusi 52,4% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau berkontribusi 47,6 triliun.

"Januari - Desember tumbuh 17,5% (yoy), capaian kita 101% dari target. Pak Jokowi fair Kalau Menteri bagus, mencapai KPI tidak di reshuffle, jangan ngomel kalau di ganti," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 24 Januari 2024.

Lebih jauh, Bahlil menjelaskan sebaran investasi sepanjang tahun 2023 itu mayoritas di luar pulau Jawa yaitu memiliki porsi 51,5% atau setara Rp730,8 triliun, sedangkan sisanya 48,5% atau setara Rp688,1 triliun berada Pulau Jawa. Selain itu, investasi sepanjang 2023 juga diklaim Bahlil mampu serap 1.823.543 tenaga kerja.