Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagikan Gerobak ke UMKM, Partai Perindo Konsisten Perjuangkan Indonesia Sejahtera

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:30 WIB
Bagikan Gerobak ke UMKM, Partai Perindo Konsisten Perjuangkan Indonesia Sejahtera
Gerobak Partai Perindo untuk UMKM. (Foto: Okezone.com/Partai Perindo)
A
A
A

JAKARTA Juru bicara nasional DPP Partai Perindo Efraim Yerry Tawalujan mengatakan,  program Gerobak Perindo merupakan bukti nyata, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Partai Perindo konsisten memperjuangkan politik kesejahteraan, yaitu kerja-kerja politik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Yerry kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo itu menyebut bantuan gerobak UMKM adalah komitmen Partai Perindo untuk memberdayakan para pedagang kecil agar bisa naik kelas.

"Diharapkan pedagang kecil ini dapat melipatgandakan usaha mereka, dari satu gerobak dagang menjadi dua gerobak, tiga gerobak dan seterusnya," ujarnya.

Yerry yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) nomor urut 1 itu menekankan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera tersebut berkomitmen untuk memperbanyak lapangan kerja.

Dirinya berharap masyarakat Indonesia dapat melihat konsistensi Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu untuk mensejahterakan rakyat.

"Jika ada melipatgandakan usaha, artinya Partai Perindo menolong dan memperbanyak para pemberi kerja. Untuk peningkatan kesejahteraan, para pemberi kerja harus lebih banyak daripada pencari kerja."

"Semoga masyarakat dapat melihat konsistensi dan komitmen Partai Perindo mengupayakan kesejahteraan rakyat, dan memberi dukungan kepada Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif 14 Februari 2024," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement