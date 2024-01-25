Bagikan Gerobak ke UMKM, Partai Perindo Konsisten Perjuangkan Indonesia Sejahtera

JAKARTA Juru bicara nasional DPP Partai Perindo Efraim Yerry Tawalujan mengatakan, program Gerobak Perindo merupakan bukti nyata, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Partai Perindo konsisten memperjuangkan politik kesejahteraan, yaitu kerja-kerja politik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Yerry kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo itu menyebut bantuan gerobak UMKM adalah komitmen Partai Perindo untuk memberdayakan para pedagang kecil agar bisa naik kelas.

"Diharapkan pedagang kecil ini dapat melipatgandakan usaha mereka, dari satu gerobak dagang menjadi dua gerobak, tiga gerobak dan seterusnya," ujarnya.

Yerry yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) nomor urut 1 itu menekankan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera tersebut berkomitmen untuk memperbanyak lapangan kerja.

Dirinya berharap masyarakat Indonesia dapat melihat konsistensi Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu untuk mensejahterakan rakyat.

"Jika ada melipatgandakan usaha, artinya Partai Perindo menolong dan memperbanyak para pemberi kerja. Untuk peningkatan kesejahteraan, para pemberi kerja harus lebih banyak daripada pencari kerja."

"Semoga masyarakat dapat melihat konsistensi dan komitmen Partai Perindo mengupayakan kesejahteraan rakyat, dan memberi dukungan kepada Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif 14 Februari 2024," tuturnya.