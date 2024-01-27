5 Fakta LFP dan Green Inflation yang Disebut-sebut di Debat Cawapres

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tentang inflansi hijau atau Green Inflation.

Diketahui berdasarkan dari Eurosystem European Central Bank, istilah ‘greenflation’ memiliki arti inflasi hijau, yang dalam hal ini merupakan salah satu dari tiga era baru inflasi energi.

BACA JUGA: Saham Perbankan Diprediksi Tertekan Jelang Laporan Keuangan 2023

Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (27/1/2024) terdapat 5 Fakta LFP dan Green Inflation yang disebut-sebut di Debat Cawapres sebagai berikut:

1. Green inflation menjadi isu besar

Green inflation menjadi isu besar karena beberapa negara terdapat kekurangan pasokan minyak dan gas alam secara global dan adanya dorongan untuk mengganti komoditas-komoditas tersebut.