HOME FINANCE PROPERTY

7 Tips agar Tanaman Tidak Stres

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |21:01 WIB
7 Tips agar Tanaman Tidak Stres
7 tips merawat tanaman hias agar tidak stres (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai makhluk hidup, ternyata tanaman juga bisa mengalami stres. Kondisi ini biasanya terjadi ketika tanaman kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Tanda-tanda stres pada tanaman dapat terlihat melalui perkembangan daun yang lambat, warna daun yang kusam dan menguning, menjadi layu yang lebih cepat, dan jumlah bunga mudah gugur.

Melansir dari laman instagram @kementerianpertanian, pada Minggu (28/1/2024) terdapat informasi langkah-langkah untuk mencegah stres pada tanaman.

1. Siram dengan Bijak

Tanaman memang membutuhkan air, tetapi siramlah secukupnya. Jika terjadi kelebihan air dapat menyebabkan pembusukan pada tanaman, jadi pastikan memberikan air dengan sewajarnya.

2. Hindari Merusak Batang Tanaman

Hindari merusak batang tanaman dan rutin membuang daun kering atau mati untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tanaman.

3. Pencahayaan yang Tepat

Tempatkan tanaman di lokasi yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit.

4. Nutrisi yang Cukup

Berikan nutrisi atau pupuk yang sesuai agar tanaman tetap subur dan sehat.

