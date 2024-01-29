Advertisement
HOME FINANCE

Investasi SBN Ritel di BRImo, Jurus Mudah dan Praktis Membangun Masa Depan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:05 WIB
Investasi SBN Ritel di BRImo, Jurus Mudah dan Praktis Membangun Masa Depan
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA-Investasi pembelian obligasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) sedang beken. Apalagi, pengguna sekarang semakin dimudahkan dalam melakukan investasi SBN dengan kehadiran aplikasi BRImo dari BRI.

Kehadiran fitur investasi di BRImo ini sejalan dengan tren investasi yang sudah menjadi gaya hidup populer, termasuk di kalangan anak muda. Nggak heran, ini mengingat investasi bisa menjadi salah satu cara meraih mimpi, seperti membeli rumah, mobil, atau dana pensiun.

Salah satu instrumen investasi yang populer di Indonesia adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Adapun SBN Ritel adalah surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk investor individu.

Keunggulan SBN Ritel

SBN Ritel memiliki beberapa keunggulan yang perlu kamu ketahui, yaitu:

●Aman, karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh pemerintah.

●Imbal hasil yang menarik, di atas rata-rata bunga deposito.

●Mudah diakses, dapat dibeli secara online melalui aplikasi BRImo.

●Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

●Ikut berkontribusi bagi pembangunan negara

Melalui aplikasi BRImo, pengguna bisa membeli investasi SBN dengan sangat mudah, praktis serta aman.

Syarat Pembelian SBN Ritel lewat BRImo

Persyaratan Pembelian SBN Ritel Melalui BRImo:

●Sudah memiliki akun SBN Online BRI.

●Berada dalam rentang waktu pemasaran SBN dari pemerintah.

