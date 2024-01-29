Ekspansi Bisnis, Erajaya Active Lifestyle (ERAL) Buka 15 Gerai Baru di Awal 2024

JAKARTA - PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (ERAL) membuka 15 gerai baru pada awal tahun 2024. 15 gerai baru tersebut dari merek-merek ritel seperti 6ixty8ight, DJI Experience Store, Garmin Brand Store, MST Golf, Urban Adventure dan Urban Republic.

Di samping memperluas cakupan geografis, langkah ini juga memperkenalkan merek-merek gaya hidup favorit terkini ke pelanggan Indonesia.

CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, mengatakan, Erajaya Active Lifestyle hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen di segmen usia produktif, dengan menawarkan solusi dan produk gaya hidup dari kategori Internet of Things (IoT) dan ekosistemnya, sportswear, fashion serta peralatan outdoor.

"Komitmen kami untuk selalu mengembangkan portfolio merek dan hadir lebih dekat ke pelanggan setia kami wujudkan hari ini, melalui pembukaan 15 gerai baru di bawah bendera ERAL," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (29/1/2024).

"Semoga peresmian gerai baru ini memberikan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan dan membantu pelanggan memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka," sambungnya.

Sejumlah catatan menarik dari pembukaan kali ini di antaranya adalah gerai Urban Republic dan Urban Adventure di Bandung merupakan gerai street level yang berada di tepi Jalan Ir. H. Djuanda.

Urban Republic adalah multi-brand retail store yang menjadi solusi berbelanja lifestyle gadget secara mudah dengan produk yang lengkap serta bergaransi resmi, sedangkan Urban Adventure merupakan gerai yang menawarkan produk dan aksesoris dari merek ternama untuk mendukung olahraga diving.

Erajaya Active Lifestyle juga memperkenalkan merek ritel baru yaitu 6ixty8ight yang menawarkan produk gaya hidup di ranah fashion seperti pakaian tidur, pakaian dalam hingga aksesoris yang menjawab kebutuhan sehari-hari konsumen perempuan, khususnya milenial dan Gen-Z. Melalui variasi produk yang ditawarkan, 6ixty8ight berkomitmen menghadirkan produk yang berkualitas dan nyaman, didiukung dengan desain yang inovatif.

Selain itu, MST Golf Arena pertama di Indonesia telah hadir di La Piazza Summarecon Kelapa Gading dan menawarkan layanan golf paling komprehensif yang dilengkapi dengan ritel, indoor golf, golf academy, club fitting hingga F&B.