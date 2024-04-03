Penjualan Rp60 Triliun, Erajaya Swasembada (ERAA) Cetak Laba Rp826 Miliar di 2023

JAKARTA - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) mencatatkan laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp826,1 miliar, di tengah strategi ekspansi jaringan ritel melalui pembukaan 629 gerai baru sepanjang 2023.

Perusahaan distributor dan retail handset terbesar ini juga mencatat penjualan bersih sepanjang tahun 2023 mencapai Rp60,1 triliun atau meningkat 21,6% dari Rp49,5 triliun pada tahun 2022.

Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba kotor tercatat tumbuh 20,3% menjadi Rp6,45 triliun, dengan marjin laba kotor sebesar 10,7%.

Wakil Direktur Utama Erajaya Swasembada Hasan Aula mengatakan, 2023 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika, seiring dengan peluang sekaligus tantangan dari kondisi perekonomian nasional serta global yang membawa dampak pada pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat.

Namun Erajaya melihat dinamika ini sebagai salah satu kesempatan untuk mengembangkan vertikal bisnis dan jaringan ritel.

"Beberapa strategi inisiatif yang kami lakukan seperti memperkenalkan brand baru seperti 6IXTY8IGHT dan MST Golf di bawah naungan Erajaya Active Lifestyle. Kami juga menambah kehadiran ritel fisik melalui pembukaan 629 gerai baru di sepanjang tahun 2023,” ujarnya, Rabu (3/4/2024).