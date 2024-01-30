Wow! Pakai EDC serta QRIS BRI, Pedagang dan Pengunjung Tanah Abang Bawa Pulang Hadiah Mobil

Luciana, pedagang jersey bola yang membawa pulang hadiah utama mobil Hyundai dari BRI. (Foto: dok BRI)

JAKARTA - BRI kian gencar mendukung para pelaku UMKM. Tahun ini, perusahaan menargetkan bisa menyalurkan Rp165 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,7 juta pelaku UMKM hingga September 2024.

Selain memberikan KUR, BRI juga memiliki serangkaian program untuk mendukung para pebisnis lokal. Salah satunya dengan menggelar program Dagang Untung Belanja Untung (DUBU) pada 2023 lalu yang memperbanyak transaksi dengan EDC BRI dan QRIS BRI.

BACA JUGA:

DUBU menyasar pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang Blok B yang mendorong pedagang dan pembeli menggunakan EDC BRI dan QRIS BRI untuk kemudahan transaksi.

Selama program berlangsung, para pedagang yang menggunakan EDC BRI dan QRIS BRI untuk transaksi pembayaran di toko mereka berhak mendapatkan poin undian yang bisa ditukarkan dengan beragam hadiah.