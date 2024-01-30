Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke 7.200

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:22 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke 7.200
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.090–7.200 pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (30/1/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, level 7.090 berhasil dipertahankan, IHSG pun berakhir dengan penguatan.

"Nilai transaksi sedikit berkurang, namun keaktifan saham-saham big caps perbankan sangat terlihat dalam menjaga level IHSG, terutama dari tekanan saham ASII GOTO, BREN cs. Distribusi pada saham-saham ini masih berlangsung sehingga wajar jika terjadi pelemahan," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, dalam pergerakan yang kemungkinan rebound ini, IHSG berpotensi menguji kembali level 7200, yang mana dulunya adalah support yang sangat dipertahankan. Proyeksi dia, volatilitas tinggi masih bisa terjadi.

Untuk faktor teknikal, potensi downtrend masih ada, namun selama level 7090 masih mampu dipertahankan, atau setidaknya IHSG bisa bertahan di atas MA60 maka masih ada harapan potensi downtrend ini berakhir dan IHSG menguat kembali di bulan Februari 2024.

