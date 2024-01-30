Riset MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Menguat Terbatas ke 7.157

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,28% ke 7.157 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya masih berada di fase downtrendnya.

MNC Sekuritas menyatakan, saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave c dari wave (ii) sehingga pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.925-7.021.

"Meskipun menguat, diperkirakan akan cenderung terbatas untuk menguji 7.140-7.165," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (30/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.092, 7.045 dan resistance 7.271, 7.323.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.