HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Menguat Terbatas ke 7.157

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:38 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Menguat Terbatas ke 7.157
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,28% ke 7.157 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya masih berada di fase downtrendnya.

MNC Sekuritas menyatakan, saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave c dari wave (ii) sehingga pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.925-7.021.

"Meskipun menguat, diperkirakan akan cenderung terbatas untuk menguji 7.140-7.165," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (30/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.092, 7.045 dan resistance 7.271, 7.323.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

