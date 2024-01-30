UEA Minat Investasi Data Center di Indonesia

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) tertarik berinvestasi membangun infrastruktur digital berupa data center atau pusat data di Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdullah Salem Obaid Al Dhaheri.

“Kami berbicara bahwa kita akan berinvestasi di berbagai sektor. Kita terbuka untuk investasi berbagai sektor di Indonesia. Indonesia juga belajar teknologi dari UEA, meskipun jika kami tidak memiliki teknologinya, kami akan dapat menghadirkannya melalui pihak ketiga,” ungkap Abdullah Salem, di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Lebih lanjut, Abdullah Salem mengatakan jika cyber security saat ini merupakan konsen semua negara di dunia, tidak hanya UEA maupun Indonesia.

“Cyber security memang menjadi konsen negara kami. Tidak hanya UEA tetapi juga semua negara di dunia.”

“Data adalah mesin, tanpa data kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa mengelola masa depan kita. Bagi kita, data center adalah penting. Kita akan selalu melihat ke depan dan terutama untuk investasi dalam hal ini. Saya bisa bilang, negara kami tertarik untuk investasi di Indonesia. Meskipun, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Afrika atau negara lain,” ujar Abdullah Salem.

“Jadi kita bisa berbagi hubungan seperti ini dengan negara-negara lain dan kita sedang membicarakan jenis proyek apa yang masih harus ditentukan, seperti energi terbarukan. Saya rasa kita punya banyak cerita bagus untuk dibahas tentang hubungan antara Indonesia dan UEA,” pungkasnya.