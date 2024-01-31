Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi ke 7.192

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,49% ke 7.192 dan didominasi oleh volume pembelian, namun pergerakannya masih berada di fase downtrendnya.

MNC Sekuritas mengatakan, saat ini posisi IHSG pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6,925-7,021 dengan catatan IHSG belum mampu menembus 7.271.

"Dapat diperhatikan area penguatan IHSG dalam jangka pendek yang diperkirakan akan menguji 7.202-7.218," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (31/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.092, 7.045 dan resistance 7.271, 7.323.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.