HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Februari Dibuka Menguat ke Level 7.221

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |09:39 WIB
IHSG Awal Februari Dibuka Menguat ke Level 7.221
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal Februari 2024 dibuka menguat. IHSG hari ini dibuka menguat 0,19% ke level 7.221,85 pada perdagangan Kamis (1/2/2024).

Hingga pukul 09:07 waktu JATS, indeks komposit berbalik jatuh 0,06% di 7.203,97. Sebanyak 160 saham menguat, 188 melemah, dan 208 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp1,02 triliun, dari net-volume 2,14 miliar saham yang dipragangkan.

LQ45 menguat 0,15% di 975,66, indeks JII naik 0,08% di 530,17, indeks MNC36 turun 0,03% di 368,65, dan IDX30 menanjak 0,18% di 495,61.

Mayoritas sektor indeks berada di zona merah antara lain konsumer siklikal 0,16%, properti 0,45%, bahan baku 0,46%, energi 0,36%, keuangan 0,53%, industri 0,63%, infrastruktur 0,01%, konsumer nonsiklikal 0,28%, dan transportasi 0,82%. Sedangkan yang tumbuh hanya kesehatan 0,24%, dan teknologi 0,87%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
