IHSG Hari Ini Bergerak di 7.100-7.150, Simak Rekomendasi Saham Berikut

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini cenderung akan berkonsolidasi selama tidak jatuh di bawah 7.099. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk candle gravestone doji pada hari Rabu (31/1/2024).

“Itu menandakan bahwa hari ini IHSG dapat melemah menuju 7.100-7.150 untuk melakukan retest,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (1/2/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.099, 7.021, 6.931 dan 6.803. Sementara level resistennya di 7.281, 7.300, 7.422 dan 7.503.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan trading buy pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp830-Rp845 dengan target harga terdekat di Rp890. ACES sudah dekat dengan fase akhir wave [i] dan diperkirakan akan memulai pullback apabila harga gagal menembus ke atas fraktal Rp890.

Aksi trading buy juga disarankan pada saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) di rentang harga Rp11.300-Rp11.600 dengan target harga terdekat di Rp12.300. ICBP memiliki potensi kenaikan di level Rp12.300 sebagai target terdekat wave [v] dari C yang mestinya dapat tercapai selama harga masih di atas Rp11.200.